No solo a New York, ¡Frank Sinatra dedicó canción a Monterrey! ¿la has escuchado?

Frank Sinatra, relata una romántica historia de amor ocurrida en la "ciudad de las montañas" llamada 'It happened in Monterey'

| 17/04/2021 | ionicons-v5-c 18:18 | Sharai Rocha |

MONTERREY.- Por si lo sabías, Frank Sinatra, dedicó una canción la ciudad de Monterrey, tal y como la popular canción "New York, New York".

Dicha melodía es titulada "It happened in Monterey", la cual fue incluida en el disco "Songs of swingin lovers" cuyo lanzamiento fue en el año 1956.

El tema cuenta con la música de Mabel Wayne y la letra de Billy Rose, la cual habla de una historia de amor en la "Sultana del Norte", pues narra la historia de amor de un hombre que conoció a una bella mujer al visitar Monterrey, pero que tuvo que irse y permaneció arrepentido por dejar a aquella mujer.

Debido a que existe una ciudad llamada Monterrey también en California, se pensaba que la canción hablaba de un lugar llamado de esa ciudad estadounidense, sin embargo hay una frase que da a entender que se trata de la Ciudad de las Montañas.

Puesto que una frase dice "I met her in Monterey, in the old Mexico" (La conocí en Monterrey, en el viejo México).