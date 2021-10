'No seremos rehenes de transportistas': gobierno de NL

El gobierno del estado anunció en rueda de prensa que las 510 unidades de transporte público que se van a adquirir serán licitadas esta semana

Por: Elizabeth Cruz

octubre, 18, 2021 12:19

En la sesión de preguntas y respuestas, el gobernador Samuel García y el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, informaron que será una licitación transparente y participarán aquellas empresas que cumplan con los requisitos.

Asimismo, Villarreal dijo que no serán rehenes de los transportistas por lo que se les darán las condiciones y si no están de acuerdo, no operarán las nuevas unidades.

"Tuvimos una reunión de trabajo donde estuvieron todos los representantes de transportistas a finales de la semana pasada. Les planteamos cuáles iban a ser las formas de actuar del gobierno, se les adelantó que el gobierno iba a adquirir unidades y que en función de que ellos quisieran operar esas unidades puedan hacerlo".

"No nos vamos a detener a que ellos sientan que se están dando las condiciones. Pero no vamos a ser rehenes de los transportistas".

Añadió que tampoco serán ellos los que propongan una nueva tarifa, sino el gobierno del estado y con base en un peritaje.