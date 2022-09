No sacaremos agua a lo bruto, tenemos que cuidarla: Samuel

El gobernador Samuel García asegura que no sacaran agua de las presas de forma desmesurada, y que buscaran cuidarla lo máximo posible.

Por: Andrea Rodríguez

septiembre, 07, 2022 18:35

Aunque las lluvias han ayudado a subir los niveles de agua en las presas del estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que no sacarán agua "a lo bruto" pues dijo que se tiene que cuidar.

Tras un recorrido por la presa La Boca, el mandatario estatal indicó que no hay que confiarse pues las lluvias no duraran para siempre y agregó que no cometerán el mismo error que la administración de Jaime Rodríguez "El Bronco".

El mandatario estatal añadió que es buena noticia que las presas hayan subido su nivel, pero agregó primero se tienen que limpiar para bajar la turbiedad y poder empezar a bombear esa agua.

