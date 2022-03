No les tocaba y los dejan sin agua en Residencial Nova

Vecinos del sector indicaron que incluso desde antes que se implementara el programa de cortes de agua, ya tenían este problema

Por: Elizabeth Cruz

marzo, 30, 2022 09:18

La colonia Residencial Nova en San Nicolás tiene programado el corte o reducción de agua los viernes, pero el lunes también los dejaron sin el servicio.

Una denuncia que llegó al WhatsApp de INFO7 informaba que en esta zona era de las más afectadas, pues incluso desde antes que se implementara el programa Agua para Todos, ya tenían este problema.

La señora Francis Gómez informó que pudo recolectar agua en dos tambos y así pudo aguantar todo un día sin el vital líquido.

"Tuve que comprar unos dos botes de agua, gracias a Dios que pude juntar, pero si no; no sé qué hubiera hecho para los baños, para bañarnos", comentó Gómez.

Los habitantes de esta zona reportaron que desde antes de implementarse el programa de cortes de agua programados ya tenían este problema.

"Pues es que ya son dos días seguidos que no tenemos agua. De hecho no avisan y eso es lo malo y nos pescan sin agua; no juntamos ni nada. Es un problema", reclamó.

Para las familias numerosas y con niños, como la de doña Idalia Martínez, es aún más difícil al juntarse los uniformes sucios y el baño diario.

"¡Ay, olvídate!, y con niños es peor para mí, aparte de todo lo que se ocupa para lo que es la cocina, los baños que son los que más se necesitan en realidad, pero no tratamos de juntar mucha agua con tal de no tener exceso de agua y con esto nos perjudican bastante. No podemos estar con tanto y gastar tanto líquido", expresó la mujer.