'No les creemos': Cuenta de Debanhi comparte fuerte video

La cuenta de Instagram de Debanhi Escobar, que es manejada por su padre Mario Escobar, envió un fuerte mensaje a través de un impactante video

Por: Héctor Ortega

mayo, 01, 2022 13:01

La tarde de este sábado 30 de abril, se posteo un crudo video en la cuenta de Instagram de Debanhi Escobar, en donde habla de los rumores y teorías que rodean su desaparición y fallecimiento.

El metraje titulado: ´No te preocupes Debanhi, no les creemos´, muestra imágenes de mujeres víctimas de violencia por un poco más de tres minutos.

En dicho video, se puede escuchar una voz femenina narrando todas los rumores, teorías y noticias falsas que han surgido tras encontrar su cuerpo sin vida la noche del 21 de abril.

"Papá, si un día desaparezco, no les creas. No, no escapé con el novio, no, no vendía droga ni estaba metida en cosas ilegales, no era novia de acompañante de ningún narco, no me escapé para llevar una vida sin reglas", se escucha en el video.

De igual manera, en el video se defiende la imagen de Debanhi, pues menciona que no crean lo que dice la televisión, ni la radio, ni el internet.

Al finalizar el metraje, la narradora invita a bloquear el video a todos los usuarios que les parezca ´pesado´ por las imágenes que se muestran, sin embargo, hace énfasis en que no garantiza que se bloquee la realidad que se vive actualmente.

"Si el video te parece pesado puedes bloquearlo, pero eso no te garantiza que se va a bloquear de la realidad", se lee al finalizar el video.

(Con información de elhorizonte.mx)