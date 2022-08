Niño busca su osito de apego, lo perdió en Juárez

Recientemente dimos a conocer en nuestro sitio web de INFO7 el caso de un pequeño niño de 2 años que estaba buscando su osito de peluche después de haberlo perdido cuando fue al parque.

En esta ocasión los hechos se registraron en la Ciudad de México.

Un caso similar se registra en Nuevo León y se trata del pequeño Mateo de seis años de edad quien perdió su oso de peluche en un camión urbano en el municipio de Juárez.

El 17 de agosto el menor abordó con su madre el camión Exprés que va del municipio de Juárez a la estación del metro Y Griega y cuando descendieron en la parada al monumento a Juárez, el osito se quedó en el camión.

De acuerdo con la abuelita de Mateo, su nieto se encuentra inconsolable desde que perdió a su osito de peluche, y es que estos artículos van más allá de solo juguetes pues se convierten en objetos de apego.

Esto significa que objetos como una mantita, un peluche y otros son elegidos por los menores para gestionar los momentos de soledad y separación de sus padres, sobre todo de la madre.

Mateo tuvo una operación el 12 de julio del presente año, una practicante del Materno Infantil le regaló el osito y a lo largo de siete días estuvo acompañado de su osito "Tedy", por lo que está convencido que Dios y su osito le ayudaron a salir bien de dicha operación, según relato en entrevista para INFO7 su abuela.

Cabe señalar que los objetos de apego no se pueden sustituir. Si el niño pierde su objeto de apego sentirá una profunda tristeza, y por mucho que nos empeñemos en buscar sustituto no lo conseguiremos. Y es que el objeto transicional no puede cambiarse por otro, a no ser que sea el propio niño quien decida sustituirlo.