Narra tránsito noble acción de proteger a perros en avenida

Ángel Ernesto Báez, tránsito de Monterrey, no dudó en escoltar a un grupo de perros que deambulaban por la avenida Garza Sada ante el riesgo de ser atropellados

Por: Jesús Vargas

enero, 28, 2022 11:00

Comentarios

Nuevo León.- Ángel Ernesto Báez no lo pensó dos veces cuando vio a cuatro perros caminar por el carril de alta velocidad en la Carretera Nacional.

De inmediato subió a su patrulla y se acercó para evitar que un vehículo los arrollara.

"Me percato que vienen los animalitos por el carril de alta de la avenida Garza Sada de sur a norte, ahí mismo agarro el retorno y me aboco a darle protección a los animalitos, paré la circulación y al ver que no me hacían caso para hacerse hacia la orilla ya me fui custiodiándolos para evitar un accidente y evitar que atropellaran a los perritos", explicó.

El oficial de tránsito no supo de donde salieron, sin embargo observó que estaban en peligro.

"Venían cansados, quién sabe desde donde venían, pero sí venían asustados y cansados, con sed, con hambre", narró.

Al ver que no se salían de la avenida decidió escoltarlos hasta que por fin se alejaron del peligro.

Aunque en el video que trascendió no se observa, otro conductor también colaboró.

Las imágenes fueron captadas por otros automovilistas.

"Un ciudadano se paró conmigo y me ayudaron a agarrarlos, subí a uno a la patrulla pero se me bajó porque estaba muy difícil y posterior un señor en una camioneta en color blanco pudimos agarrar dos y subirlos a su camioneta", indicó el oficial.

Ángel tiene 20 años en la Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey, y en toda su carrera no le había estado en una situación similar.

Los hechos ocurrieron el pasado martes y su acción fue aplaudida ya que logró salvarle la vida a los cuatro perritos.