Mujer estafa a comerciantes; roba más de 15 millones

Un grupo de mujeres, en su mayoría 'bazaristas' y 'nenis', denunciaron que una supuesta inversionista de redes sociales las estafó

Por: Luz Camacho

mayo, 26, 2022 19:40

Un grupo de mujeres, en su mayoría vendedoras de ropa y accesorios de bazares, realizaron una denuncia a través de redes sociales contra otra mujer que las engañó para que invirtieran su dinero con ella.

Esta persona identificada como Aracely Cavazos habría estafado a las mujeres con más de 15 millones de pesos.

De acuerdo con Stepanhie, quien invirtió 60 mil pesos, dijo que la mujer -que se hace llamar "La Madrina"- el pasado sábado publicó en sus redes sociales que le habían robado todo el efectivo, el cual resguardaba en una caja fuerte en su local ubicado en Guadalupe, pero que estaba dispuesta a dar la cara y que iba a regresar el dinero, pero sin intereses.

Sin embargo, Aracely dejó de responder los mensajes y llamadas de las afectadas, borró fotos de perfil y publicaciones de Facebook, sumado a que sus familiares empezaron a cerrar sus cuentas de la misma red social, generando pánico entre las personas que aún confiaban en que les iba a regresar su dinero.

Al acudir al domicilio de la señalada, algunas de las víctimas fueron amenazadas por un sujeto que les decía que "no fueran a buscar a Aracely por que las iban a tronar", mencionó Brenda, otra mujer que invirtió 40 mil pesos.

Cabe mencionar que algunas de las personas que habían invertido su dinero lo hicieron para poder pagar operaciones médicas o tratamientos.

Cómo llegaron confiar en la supuesta inversora

Las afectadas informan que al menos 300 personas llegaron a invertir con Aracely, algunas hasta un millón de pesos, ya que la joven de la colonia Los Lermas, en Guadalupe, contaba con muchas referencias y llevaba menos de dos años dedicándose a las inversiones.

Sumado a eso, anteriormente la mujer era muy conocida entre las bazareñas porque vendía ropa de paca y se dedicaba a realizar grandes tandas entre los comerciantes, algunas de hasta 200 mil pesos, y nunca habían tenido problema con ella.

Tanto Stepanhie como Brenda nos mencionan que decidieron confiar su dinero porque "La Madrina" contaba con muchas referencias, además de conocer a personas cercanas que habían obtenido resultados con las inversiones.

La afectada agrega que Aracely te hacía confiar en ella al mostrarte dónde vivía, te firmaba pagarés, además decía que por experiencia propia nunca iba a engañar a la gente como una vez le hicieron a ella con la compra de unas pacas.

A través de redes sociales algunas personas han llegado a ofrecer recompensa a quienes ayuden a localizar a Aracely.

Una de las empleadas de "La Madrina" llamada Jaressy Castro compartió en su Facebook que desde hace días está recibiendo amenazas, acoso y difamación, pues la acusan de ser cómplice de su jefa.

Asimismo, lamentó lo que está pasando y destacó que no tiene mucha información sobre Cavazos porque solo era su trabajadora, sin embargo, ha tratado de localizarla para pedirle que aclare que ella no tenía nada que ver con las inversiones, pero no ha tenido éxito.

Ante las agresiones que ha recibido, la joven levantó una denuncia ante la Fiscalía, la cual compartió en el post.

¿Afectados podrán recuperar su dinero?

Ante la duda que tienen algunas de las afectadas sobre si pueden proceder contra la mujer que las estafó, el abogado Rogelio Moya respondió que sí es posible.

Menciona que habría que ver a qué cuentas iba ese dinero, en el caso de que estén a nombres de otras personas también se tendría que hacer denuncias y querellas contra los titulares de las cuentas bancarias.

¿Cuánto se llevaría este proceso?

Sobre el tiempo en que se lleva este proceso, el licenciado Rogelio Moya respondió que cada proceso es diferente.

Sin embargo, destaca que al haber sentencia de condena la persona podría presentar una apelación y luego un amparo, y solo en ese inter te llevas un año y medio.

Debido a que se menciona que Cavazos huyó a otro estado del país, el abogado menciona que las órdenes de aprehensión son a nivel federal.

Pero en dado caso de que cruce a Estados Unidos y regrese a México por la aduana o el aeropuerto, en ese momento sería detenida para trasladarla a Monterrey.

