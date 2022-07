Mujer de 90 años pierde su silla de ruedas en incendio

El incendio de tejabanes en la colonia La Alianza dejó en la nada a varios habitantes del sector, como a la señora Paula que perdió su silla de ruedas

Por: Elizabeth Cruz

julio, 07, 2022 09:49

El voraz incendio registrado en la colonia La Alianza, al norte de Monterrey, dejó en la nada a 25 personas que vivían en tejabanes.

La señora Paula, de 90 años de edad, hace años sufrió una caída que la dejó sin poder caminar y para tener movilidad necesita de una silla de ruedas que se incineró la noche de ayer.

"Se quemó todo lo que tenía mí nieto en la casa. Ahí había dejado mí silla de ruedas y se perdió, la necesito para volver a salir", dijo entre lágrimas.

Afortunadamente doña Paula no estaba en ese momento.

"Yo no estaba en la casa. Me llevaron lejos de aquí vi nada más a la gente salir corriendo pero no sabía qué sucedía", narró.

La mujer de 90 años hoy en día está sentada en una silla de plástico sin poder tener movimiento alguno.

Ella, al igual que el resto de los damnificados no tienen dónde dormir, pasan los drásticos cambios de temperatura sin un techo que los proteja.