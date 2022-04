Muestra gobernador avances de investigación a papá de Yolanda

Gerardo Martínez, papá de Yolanda, se reunió durante esta mañana con el gobernador Samuel García en Palacio de Gobierno

Por: Elizabeth Cruz

abril, 28, 2022 11:05

Nuevo León.- Después de casi 40 minutos, el señor Gerardo y su hijo Jesús Martínez, salieron de la reunión con el gobernador Samuel García y la secretaria de Participación Ciudadana, Ximena Peredo.

En sus redes sociales, el ejecutivo adelantó que la reunión con el señor Gerardo fue para mostrarle una ficha con avances relacionadas a la investigación.

Fue en el salón polivalente del Palacio de Cantera donde sostuvieron la plática con la familia de Yolanda Martínez Cadena.

"Las estrategias para la búsqueda de mi hija, se van a implementar nuevas cosas que se va a quedar en lo mismo encajonado, se van a enfocar en la búsqueda de mí hija hasta que salga".

"Cambiar muchos sistemas que están mal, ya sea cuestiones de la Fiscalía y para eso vamos a tener otra junta mañana para ver las otras líneas de investigación", manifestó el señor Gerardo en entrevista.

Informó que apenas están revisando detalladamente la carpeta.

"Apenas vamos a checar hoy la carpeta de investigación, ya la estuve viendo detenidamente con autoridades de Gobierno", dijo.

Martínez aseguró que de su parte ha sentido que la Fiscalía cometió una serie de negligencias al comienzo de la búsqueda, momento en que les negaron el acceso a las cámaras de seguridad.

"Las primeras dos semanas sí, porque les pedí que abrieran las cámaras y me dijeron que las reseteaban cada hora, pero yo pensaba que tenían que abrirlas como quiera y que arrojaran algo, si no ni modo, pero todavía nos queda esa duda, al menos en eso considero que nos falló la Fiscalía".

"El grupo de búsqueda que me pusieron y además que nunca conocí a la gente y nunca me dieron información de los avances y eso me entretuvo dos semanas", reveló.

Destacó que el retraso en su búsqueda lo tiene inquieto pues "urgen acciones porque ya son muchos días de la desaparición de mi hija y pues ya es mucho tiempo como para que la Fiscalía diga que se fue por su propia voluntad", puntualizó.