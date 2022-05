Molesta a padre de Debanhi que Fiscalía no le dé información

Mario Escobar, padre de Debanhi, señala que la investigación de la muerte de su hija no es un juego y estaría dispuestos a pedir la renuncia de los fiscales

Por: Rosalinda Tovar

mayo, 09, 2022 12:59

Tras asegurar que no se le había informado respecto a la revisión y análisis de cinco vehículos, así como los propietarios de éstos por la desaparición de su hija Debanhi, Mario Escobar señaló que si se equivocan tanto la Fiscal en Feminicidios contra la Mujer, Griselda Núñez, como el Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, pedirá su renuncia.

Mientras que Núñez daba una entrevista en vivo para INFO7 Mediodía, el padre de la joven se comunicó con el periodista Luis Padua, sin embargo este no pudo atender su llamada en ese instante, pero al terminar de hablar con la Fiscal, procedió a darle voz al aire, concediendo en exclusiva unas palabras vía telefónica.

"Ella comentaba una situación de Debanhi, pero a mí no me han comentado nada. No sé porque salen y declaran cosas que yo me estoy enterando después y quería decirle yo a ella, ¿en qué momento me comentó lo que iban ellos a declarar?

"Estoy molesto, porque si ellos se equivocan yo voy a pedir la cabeza de todos ellos, tanto de la fiscal Griselda Núñez, como del fiscal Gustavo, o sea, esto no es un juego", apuntó el padre de Debanhi.

De igual forma, pidió que quien haya cometido errores en la búsqueda o dentro del caso paguen ante la Ley, pues no se ha dado a conocer cual será el seguimiento con el personal que fue cesado de sus cargos.

"Aparte de que se equivocan vamos a imputar alguna demanda, por ejemplo con las personas que dio de baja, o removió el fiscal, bueno si ya los removió ¿luego que sigue? Ellos están tranquilos, si cometieron un error tienen que pagar por ley, o sea están cometiendo un delito.

"Voy a hablar con ellos ahí a la Fiscalía y lo digo así públicamente, si alguien tiene que pagar por algún error que lo pague, o sea yo ya pagué, o mi hija ya no está, ¿que más puedo perder? Yo no puedo perder nada ni mi esposa", concretó Escobar.