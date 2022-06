Molesta a usuarios tardanza en operativos de Movilidad

Hasta 30 minutos es lo que tienen que esperar pasajeros de las rutas urbanas debido a los operativos del personal de Movilidad contra el tarifazo

Por: Fernando González

junio, 30, 2022 08:36

Camiones llenos hasta el tope son retenidos hasta media hora y los usuarios se quejan porque los hacen llegar tarde a sus destinos.

Por segundo día, algunas rutas urbanas están cobrando 15 pesos por el pasaje y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) estableció un operativo pasadas las 07:00 horas, para combatir esta "nueva" tarifa que se quiere imponer.

Por desgracia los más afectados son los usuarios pues al perder 30 minutos en el operativo, comenzaron a molestarse ya que la mayoría se dirige a su trabajo y expresaron su temor a que les descontaran el día.

Los usuarios comenzaron a bajar de los camiones para buscar otro medio y llegar a sus destinos, otros descendían con el fin de ejercer presión sobre los agentes de Movilidad para que los dejaran continuar su camino.

"No es justo que todavía que uno paga 15 pesos lo tengan esperando media hora y luego sin clima, yo lo que quiero es llegar a mi trabajo porque si no me regresan", dijo un usuario molesto.

Esta situación la viven usuarios en los cuatro puntos donde se establecieron operativos, que son: Carretera Miguel Alemán, en Apodaca; avenida Sendero cruce con Universidad, en San Nicolás; avenida Díaz Ordaz, en Santa Catarina, y en la Alameda, centro de Monterrey.