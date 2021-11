Modificarán parámetros de medición del semáforo Covid

Secretaría de Salud revaluará el semáforo estatal, para modificar los parámetros debido a que las formas en que se miden algunos indicadores ya no son objetivas

Por: Rosalinda Tovar

noviembre, 25, 2021 11:39

Debido a que las formas en las que se miden algunos indicadores ya no son objetivas, la Secretaría de Salud hará una revaluación del semáforo estatal, para modificar los parámetros.

De manera específica, mencionó el promedio de pruebas diarias realizadas, pues al inicio de la pandemia que este fuera a la baja era sinónimo de no tener los insumos lo que se traducía en un riesgo, no obstante ahora significa que menos personas se están practicando el examen, lo que no representa peligro.

"El indicador en la disminución de la realización de pruebas se consideró porque estuvieron correlacionando porque no se tenía la capacidad y herramientas, y entonces el tener pocas pruebas significaba que no tenían los insumos necesarios.

"Afortunadamente en Nuevo León durante toda la pandemia hemos tenido los elementos necesarios, los insumos, el laboratorio, especializado para realizar los diferentes tipos de prueba, entonces es uno de los indicadores que estamos analizando para redefinir los colores", apuntó Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia.

Este jueves, el semáforo estatal cumplió cuatro semanas con cero indicadores en rojo, al conservarse en verde la ocupación de camas para pacientes Covid que pasó de 28% a 24%; las de terapia intensiva que siguió en 13%; la capacidad instalada de pruebas continúa en 1,000; la tasa de transmisión de 0.97 bajó a 0.95; y la comparación de enfermedades respiratorias de 3% a 0 por ciento.

Los que se encuentran en amarillo, pero que mostraron mejoría son: el promedio de casos nuevos de 145 a 134; la comparación de neumonías de 20% a 17%; el porcentaje de pruebas positivas de 30% a 25%; y el promedio de defunciones de 10 a 9.

Por lo anterior, el aforo de las actividades seguirá en 90% sin restricciones en los horarios, permitiendo el acceso a mujeres embarazadas.