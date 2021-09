Mitad de policías de San Pedro detenidos eran nuevos: Fasci

Informa Aldo Fasci que al menos la mitad de los policías de San Pedro detenidos por secuestro son de reciente ingreso, por lo que pudieron haber sido utilizados

Por: Estrella Gracia

septiembre, 06, 2021 14:03

Comentarios

Al menos 2 de los 10 policías de San Pedro que fueron acusados de secuestro venían arrastrando investigaciones por diversos delitos, esto desde que existía el grupo rudo que formó el ex alcalde Mauricio Fernández.

Así lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua, quien señaló al menos la mitad de los policías acusados son de reciente ingreso, por lo que consideró que fueron utilizados.

"Seguramente algunos serán en una participación menor porque fueron usados, ahí hay dos de los de San Pedro que tienen una investigación de muchos años, de muchos años eh, y no había pruebas suficientes ni para llevarlos a juicio, ni para darlos de baja, pero se les está dando seguimiento si no, no se hubiera dado con esa banda, pues temas desde el grupo rudo, desde aquellas épocas".

Los elementos fueron acusados de privar de la libertad a dos hombres, a quienes presuntamente entregaron a un grupo armado, quienes exigieron 2 millones de pesos para liberar a una de las víctimas.

Aunque los 10 uniformados habían pasados las pruebas de control de confianza, Fasci Zuazua, explicó que éstas solo tienen un 80 por ciento de efectividad.

"Es un lío porque por un lado sacas todas las pruebas de confianza y salen bien, cuántos años tengo diciéndoles que las pruebas de control de confianza no nos aseguran 100%, porque hay quien engaña al polígrafo".

De los 10 elementos acusados, 7 ya fueron vinculados a proceso y el juez de control dictó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación, mientras tanto permanecerán internados en un penal del estado.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado