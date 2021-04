"Mi gabinete será de experiencia, no de 'perfiles chiquitos'": Samuel García

En su presentación, Samuel García enfatizó en la disparidad que existe en el pacto fiscal respecto a los recursos que recibe Nuevo León

22/04/2021 - Alan Colunga

Nuevo León.-De ganar la contienda, el gabinete del candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Samuel García, estará lleno de experiencia y no de 'perfiles chiquitos'; al menos, esto fue lo que expresó en reunión vía Zoom con socios de Caintra.

"No puedes creer que vas a manejar perfiles chiquitos que no estén probados y que no lleven 20 o 30 años en su área siendo los mejores.", mencionó el candidato.

En la reunión, donde asistieron cerca de 500 integrantes de la Cámara Industrial de Transformación de Nuevo León, el emecista adelantó que si llega a ser gobernador, dividirá a la Secretaría de Economía y del Trabajo, para hacerlas dependencias por separado. Y para digirla ya invitó al directivo de Cemex, Mauricio Doehner.

"Llegando, esa secretaria se va a rescindir, el de Economía por un lado y el de Trabajo por otro.Y en Economía ayúdenme a convencerlo, ya invite a Mauricio Doehner, estamos en platicas, ese es el tipo de perfiles.", agregó García Sepúlveda.