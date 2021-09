'Me siento de maravilla': Mauricio Fernández tras operación

Foto: Especial

El exalcalde de San Pedro fue operado y se le retiró la pleura en donde se concentraba el tumor de mesotelioma

Por: Andrea Rodríguez

septiembre, 07, 2021 20:24

Nuevo León.- Tras ser operado el lunes, Mauricio Fernández se encuentra estable y ya se recupera en piso.

A pesar de que fue una operación que duró alrededor de 9 horas, el ex alcalde de San Pedro dijo sentirse de maravilla.

"Fue una operación muy larga de 9 horas y muy exitosa, la verdad estoy muy contento", mencionó Fernández.

El ex edil explicó que como parte de su cirugía se le retiró la pleura en donde se concentraba el tumor del mesotelioma.

"El cáncer se llama mesotelioma, es un cáncer bastante raro y es enormemente agresivo... en el caso mío yo tuve un poco de suerte, el mesotelioma me lo encontraron muy temprano, en general ya cuando lo encuentra no hay nada que hacer, ni te operan, en mi caso desde hace 4 meses me estuvieron haciendo un montonal de estudios radiológicos y a ver exactamente dónde está el cáncer.

Debido a que le podrían quedar células microscópicas del cáncer, Fernández explicó que tendrá que someterse a una serie de tratamientos, y dijo confía en que pueda recuperarse pronto con la ayuda de los doctores.

