Mayores de 50 pueden acudir a frontera por cuarta dosis

Samuel García señaló que ahora las personas adultas podrán registrarse en la vacunación transfronteriza para recibir la vacuna contra Covid-19.

Por: Andrea Rodríguez

julio, 25, 2022 17:25

Así como los menores de 5 años pueden acudir a la frontera por su dosis contra Covid-19, ahora los mayores de 50 años también podrán formar parte del programa de Vacunación Transfronteriza y acudir por su cuarta dosis.



El gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que, así como se consiguieron dosis para los menores de 5 años, que en este arranque se vacunará a mil, también se tendrán dosis para los mayores de 50.

"El mensaje es no dejar de vacunarse, todo mundo a vacunarse, hoy también iniciamos también la cuarta dosis de adultos mayores de 50 años, todos los adultos mayores de Nuevo León que no han acudido o no han tenido la vacuna en México, inscríbanse a la vacunación y vengan por la cuarta dosis.

"También ya conseguimos la cuarta dosis para adultos mayores de 50, para los neoleoneses que ya quieran ir por la cuarta dosis y no esté lista en México pueden aplicar aquí al programa de Vacunación Transfronteriza", mencionó el mandatario estatal.

La inscripción al programa transfronterizo es a través de la página https://www.nl.gob.mx/vacunacion-transfronteriza.

