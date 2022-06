Mariana Rodríguez, una mujer poderosa de México: Forbes

La titular de la oficina "Amar a Nuevo León" forma parte de la lista de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes

Por: Patricia Agüero

junio, 14, 2022 16:01

Mariana Rodríguez, titular de la oficina "Amar a Nuevo León" apareció en la portada de la revista Forbes como parte de una lista de las 100 mujeres más poderosas de México.

Mariana, con 2.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y conociendo el impacto que tienen las redes sociales, asegura que es más que una influencer y es capaz de hacer muchas otras.

"Creo que me catalogan como la influencer y nada más. No me creen capaz de hacer muchas otras cosas", señaló a la revista Forbes.

Sin embargo, la también esposa del gobernador, Samuel García, se dijo tranquila de cambiar esa percepción que algunas personas tienen sobre ella.

Destacó que Nuevo León", es la primera entidad en tener un gabinete en donde hay más mujeres que hombres al frente de las dependencias. Agregó que ha habido "muchos avances" en equidad de igualdad en México.

"Nuevo León tiene el primer gabinete paritario con más mujeres que hombres. Esos avances van a hacer que muchas más mujeres se sumen a la causa y puedan tener esa voz que todos necesitamos", destacó Mariana.

Entre otras mujeres de la lista, que presenta Forbes por su poder, están Verónica Pérez, presidenta de Dow para México, Colombia, Perú, Ecuador, Centro América y El Caribe, Guadalupe Phillips Margan, directora general de Empresas ICA, Paola Schietekat, economista conductual en B4Development Foundation y Nudge Lebanon; Xrysw Ruelas, chef nominada al Top 100 The Best Cheff; Heidi Osuna, socia directora de Enkoll Market Intelligence, entre otras.

Esta es la décima edición de Forbes México de las mujeres más poderosas del país y publicada en el mes de junio.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS