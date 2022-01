Mariana Rodríguez asegura que volvería a "adoptar" a Emilio

La esposa del gobernador Samuel García señaló que se ha encariñado con los niños del DIF

Por: Redacción INFO7

enero, 23, 2022 16:17

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, admitió en una entrevista para el medio internacional El País que "las redes sociales se nos han ido de las manos"; sin embargo, aclaró que repetiría lo que hizo con Emilio, el niño del DIF Capullos que acogió durante un fin de semana.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que tuvo que "adoptar" al bebé durante un fin de semana, Rodríguez Cantu dijo que tiene tres meses desde que entró a AMAR a Nuevo León y que él DIF Capullos le ha cambiado la vida.

"Me habían dicho que me cambiaría la vida y yo dije no para tanto, pero sí, he visto una realidad que pensé que sólo existiría en las películas de terror y ni siquiera en ese alcance. Los niños y niñas que están allí, además de venir de una situación difícil, también la vivían dentro de la institución", comentó.

Además, aclaró que durante los últimos meses se ha encariñado con los niños del DIF Capullos y que el llevarse a vivir con ella durante un fin de semana a Emilio no tiene ningún tipo de interés.

"Te vas encariñando con ellos y con algunos he hecho mucho clic, y uno de ellos es Emilio. Verlo tan chiquito, tan sonriente, me ha cautivado. En diciembre, 60 niños fueron un programa de convivencia familiar en casas, no todos con sus familias biológicas. Pregunté si podía llevármelo un fin de semana y me dijeron que sí. Lo saqué con un permiso de convivencia familiar. Todo es legal, tengo una carta escrita del DIF en donde dice que yo soy la persona responsable de él durante esos días. No hay ningún interés de ningún tipo, ni erróneo ni equivocado, solo quería que él tuviera la oportunidad de pasar el fin de semana en familia", agregó.

Además, admitió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está investigando el caso de Emilio. "Ayer nos mandaron una carta para que les enviáramos los papeles del proceso de adopción, pero eso no existe, no hay tal proceso, todo se ha contestado con el artículo 27 de la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, así que estamos tranquilos".

Por otra parte, sobre el uso de las redes sociales y al hacer cuestionada sobre sí su uso desde la gubernatura no le ocasionaría un problema, Mariana admite que han ido aprendiendo a base de errores.

"Pues ya hemos aprendido, porque sí se nos ha ido la mano a veces, el subir las cosas de manera inmediata también se presta a cometer errores, y en estos seis años, te digo desde ahorita, voy a cometer errores, no pretendo ser ni hacerme pasar por la perfecta", explicó.

Y aclaró: "Mis redes sociales no están monetizadas desde hace tiempo, la gente tiene una imagen errónea, o no cree la evolución que he tenido como persona. Me dediqué a eso durante un tiempo, pero ahora no obtengo dinero por mis menciones, ni mucho menos. Es la Mariana que fue y la Mariana que soy".