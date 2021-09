Mariana Rodríguez afirma estar lista para trabajar por NL

"Por lo pronto vamos a trabajar con el equipo de Samuel y ya veremos si se integra un equipo nuevo. Se va a formar una oficina que se llamará ´Amara Nuevo León´ en esa oficina se van a tratar temas exclusivos del DIF, pero no me voy a limitar sólo a eso", explicó.

Abundó que"creo que por ejemplo en el tema de las Pymes, me he puntualizado mucho mi estancia en redes con cuatro años, tengo el evento de mí mercado, soy emprendedora. Me gustaría hacer eso y apoyar a mucho más emprendedores y más con lo que vi en la campaña".

Mariana Rodríguez hizo un decálogo entre sus prioridades están: la salud mental, Pymes, adopción, adicciones en jóvenes, pobreza, embarazo adolescente, migración y protección animal.

"Son varios temas que vamos a tratar desde esa oficina; esos 10 con los que voy a empezar no son los únicos que voy a tratar. Me gustaría también meterme en temas como la violencia de género y tenemos como base la agenda 2030 de la ONU", aclaró.