Mariana quiere defender derechos de grupos vulnerables

La titular de Amar a Nuevo León participó en la Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento 2022

Por: Redacción INFO7

septiembre, 25, 2022 09:38

Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, señaló que su agenda de trabajo está enfocada en darle prioridad a grupos vulnerables, entre ellos las niñas, niños y adolescentes, los migrantes, así como el bienestar animal, entre otros.

Al participar en la Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento 2022, con una conferencia magistral, Rodríguez Cantú indicó que busca visibilizar a estos grupos y alzar la voz por ellos para defender sus derechos.

"Les puedo decir que en la agenda de Amar a Nuevo León tengo 10 temas, uno de ellos es Capullos, las adopciones, la obesidad, los migrantes; también el embarazo en adolescentes, la violencia obstétrica, el tema de bienestar animal", dijo.

"En el tema de Capullos me he enfocado mucho, creo que los niños y las niñas que viven violencia, son personas invisibles, nadie levanta la voz por ellos; y vuelvo a lo mismo, porque no votan", agregó.

Por otra parte, Mariana Rodríguez mencionó que es momento de que las y los jóvenes tengan voluntad para transformar el país.

"Cuando verdaderamente queremos hacer un cambio, es cuando podemos transformar un país, creo que este movimiento de jóvenes tiene todo para transformar un país que se está quebrando", declaró.

"Las alianzas se están quebrando y estamos viendo los verdaderos intereses personales; y también los intereses de los partidos", puntualizó.

La Convención Nacional de Jóvenes en Movimiento 2022 se realizó en la Ciudad de México los días 23 y 24 de septiembre.

