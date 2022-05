Manuel González, uno de los saqueadores de Agua y Drenaje

Foto: Andrea Rodríguez

Samuel García señaló como uno de los responsables de actos de corrupción dentro de AyD, al ex secretario general de gobierno, Manuel González Flores.

Por: Andrea Rodríguez

mayo, 15, 2022 16:49

Nuevo León.- Aseguró que González también formó parte de la mafia que entró a la paraestatal, así como Enrique Torres, quien también fue director de Agua y Drenaje.

"En Agua y Drenaje entró una mafia, que yo les puse los ´Corleones´, por no decir nombres, pero ya no me importa decirlo, se llama Gerardo Garza, Juan Pulido y ahí también estuvo el ex secretario general (Manuel González) al inicio, que no se nos olvide, aquí estaba el gran negocio del gobierno anterior.

"Dieron permisos para construir vivienda donde no hay capacidad de suministro ni drenaje... por supuesto que se va a castigar la corrupción, hay más de 20 carpetas ahorita en la Fiscalía, ya las llevamos a CEIDO y ya las llevamos a la Fiscalía General de la República, porque esto se tiene que castigar", apuntó García.

El mandatario estatal señaló que ante la investigación en cursos Juan Carlos Pulido, está pidiendo ser testigo protegido para dar información sobre los $18,000 millones de pesos que fueron desviados por la anterior administración.

Asimismo, aseguró que hay otros dos funcionarios que también están buscando ser testigos protegidos.

"(El Corneole) Juan Carlos Pulido, llegó asustado aquí a la UIF, con su abogado, y el señor quiere ser testigo protegido y nos está dando información de cómo en Agua y Drenaje durante el sexenio de El Bronco desviaron $18,000 millones de pesos y él nos puede comprobar dónde acabó, en qué empresas, en qué factureras, en qué inmuebles.

"Si le rascan poquito son empresas inmuebles de dos ex secretarios de El Bronco que andan aquí también ya haciendo fila que quieren ser testigos protegidos", explicó

