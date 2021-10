Maestros de Nuevo León andan 'a la caza' de vacunas

Tanto como para sentirse 'más seguros' o porque en EUA no aceptarán la CanSino, los maestros de Nuevo León ahora quieren administrarse Pfizer o AstraZeneca

Por: Rosalinda Tovar

octubre, 12, 2021 07:00

Nuevo León.- Numerosos profesores de Nuevo León que se vacunaron contra el Covid-19 con la dosis de CanSino ahora andan "a la caza" de una dosis de otra vacuna, pues por un lado tienen desconfianza a la vacuna china, y por otro temen no poder entrar a Estados Unidos al no contar con una marca ´´aprobada´´ por ese país.

Es por eso que cientos de maestros han buscado la manera de ponerse una segunda vacuna de otra marca, principalmente de Pfizer, si es que la consiguen, ya sea en el extranjero, o acudiendo a vacunarse en México como si nunca hubieran recibido una dosis.

¿Se pueden combinar vacunas contra el Covid-19?

De acuerdo con expertos, no existe una autorización oficial, ni estudios científicos que avalen que estas vacunas pueden combinarse.

El llamado "mix match" es la combinación de vacunas de diferentes marcas.

Según testimonios obtenidos por INFO7, los profesores se están revacunando por motivos como querer sentirse "más protegidos" si regresan a dar clases presenciales, pues se ha difundido información de que el biológico chino tiene menor efectividad en comparación con otras marcas como Pfizer.

O bien, algunos lo han hecho porque a partir de noviembre Estados Unidos pedirá certificado de vacunación y la CanSino no está en la lista de las que serán aceptadas.

Mónica Cantú, maestra en la primaria Profr. Ángel García Treviño, del municipio de Guadalupe, relató que al ver contagios de compañeros que se vacunaron igual que ella, decidió aplicarse la de Pfizer y ahora está en espera de la segunda dosis de ésta.

"Yo le pregunté a mi doctor que cuándo me podía volver a vacunar porque se supone que a los seis meses nos iban a poner otra dosis (de CanSino), entonces él me dice que a partir de los cinco meses me puedo vacunar", afirmó.

Entre finales de abril y principios de mayo pasado, la Brigada Correcaminos, que incluye personal de salud federal y estatal vacunó en Nuevo León a 126,494 maestros con CanSino, que es de una sola dosis.

