Madre denuncia a guardería por maltratar a su hijo

La mujer ha recolectado el testimonio de otros papás que tuvieron a sus hijos en la misma guardería ubicada en el municipio de Guadalupe

Por: Patricia Hernández Agüero

marzo, 22, 2022 14:00

Una joven madre denunció al personal de una guardería ubicada en el municipio de Guadalupe por proferir gritos y presuntamente maltratos físicos a su pequeño hijo de 3 años de edad y pide justicia.

Yaresy inscribió a su hijo en la guardería "KidSpace", ubicada en la calle Chester #425 de la colonia Pedregal de Lindavista en el municipio de Guadalupe, sin imaginar que su hijo sufría maltrato de parte de sus maestras.

El niño apenas tenía dos semanas asistiendo a la guardería y a pesar de que el humor del niño comenzó a cambiar, el personal de la guardería le comunicó a la madre que era normal ya que se estaba adaptando.

La mujer narra en entrevista exclusiva para Info7 que su hijo lloraba en las noches y al llegar a la guardería no se quería bajar del carro, mucho menos quedarse con las maestras.

"Mi hijo a los pocos días de entrar a esa guardería cambió mucho. El era muy independiente y con los días en la guardería se volvió muy sensible, lloraba por todo, no quería que me alejara de él, una noche casi no durmió porque despertaba llorando", detalló Yaresy

Finalmente, la mujer conoció el verdadero motivo detrás del rechazo del niño para acudir a la guardería.

El pasado 18 de marzo, la abuelita del niño fue a dejarlo a la guardería en donde fue recibido por una maestra y después de llevarlo al salón, la mujer escuchó cuando otra maestra le gritó al niño: "¡Ya cállate y métete!", mientras el niño lloraba inconsolable.

La abuelita pidió llevarse al niño y le informó a su hija de lo acontecido, por lo que inmediatamente pidió que la comunicaran con la directora de la guardería. En respuesta le dijeron que hablarían con la maestra señalada de gritarle al menor.

Sospecha de maltrato físico

La mujer contó que tres días antes de los hechos, su hijo regresó con un moretón en la parte baja de su espalda y las maestra le informaron que su hijo se había caído cuando iba al baño, algo que se le hace ilógico por la zona en el que presentaba el hematoma de un color morado.

La mujer que publicó su caso en redes sociales para conocer si otros papás conocían de casos de maltrato en dicha guardería, se topó con varios comentarios que lo afirmaban.

"Sigo en contacto con 2 afectados también, pero a uno de ellos le regresaron a su bebé con una "mordida" muy considerable, con sangre molida y otra madre con los deditos de su hija quemados al tercer día que ingresó", narró Yaresy.

Guardería había cerrado por maltrato

De acuerdo con la investigación que está llevando la propia madre para denunciar los hechos, la guardería KidSpace aparece en el Directorio de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, bajo el nombre de "Universo de Amor", en donde Patricia González López es señalada como la responsable.

Según vecinos de Yaresy que le ayudan con testimonios, la guardería "Universo de Amor" fue cerrada tras darse a conocer por medio de videos el caso de maltrato a un bebé.

Y ahora quien era la directora, Patricia González, renta las instalaciones a la guardería KidSpace.

