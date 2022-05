Madre de Debanhi habla por primera vez y pide respeto

Extracto del video YT: @Mario Escobar.

Después de no haber pronunciado sobre el caso de su hija Debanhi Escobar, Dolores Bazaldua rompió el silencio y pidió respeto para su hija.

Por: Andrea Rodríguez

mayo, 09, 2022 17:46

Mediante un video en YouTube, la madre de Debanhi aseguró que no ha querido salir a las cámaras ante el dolor que siente ante la desaparición y posteriormente la muerte de su hija.

"Hemos sufrido mucho la pérdida de mi hija más por todas las circunstancias en que pasaron las cosas, me han llegado muchos mensajes en las difiere redes sociales

Muchas personas dicen, se preguntan ¿dónde está la madre? ¿Por que no quiere salir?

"El aparecer en cámaras no quiere decir que dejó de ser la mamá de Debanhi, simplemente siento mucho dolor y no me siento en condiciones de dar entrevistas. Quiero decirles que siempre estuve pendiente de mi hija, todo giraba al rededor de ella, todas nuestras cosas, lo que hacíamos", mencionó Bazaldua.

La madre de Debanhi también pidió respeto por su hija, dado que se ha especulado mucho en el caso, respecto a si tomaba mucho, salía mucho de fiesta, entre otras cosas.

Agregó que su hija ya no está defenderse pero ella siempre la defenderá.

"Me le han puesto muchos calificativos a mi hija ahora ella no se puede defender, en los audios, en los videos escucho muchas cosas en las que dicen "ella era la que se drogaba", "ella era la que compró el vodka", ella era lo de todo", desgraciadamente ella no está para defenderse", menciona la madre de Debanhi.

Finalmente agregó que seguirán luchando para hacer justicia ante la muerte de su hija, asimismo hizo un llamado a los jóvenes a disfruta con moderación.

"Lo único que quiero y exijo es que se aclare esto, que salga el culpable o los culpables. Que como sociedad hagamos o hagan que nosotros creamos que hay alguien para defendernos porque desgraciadamente hoy que estoy pasando todas estas circunstancias me doy cuenta de muchas cosas.

"Sí este regalo nos deja nuestra hija, de luchar, de seguir luchando por todas esas injusticias, créanme que lo vamos a hacer", mencionó la madre de Debanhi.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS