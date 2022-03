Lorena de la Garza ve 'tarifazo' disfrazado

La diputada del PRI, Lorena de la Garza, señaló que la propuesta de tarifas podría tratarse de un "tarifazo" disfrazado

Por: Andrea Rodríguez

marzo, 23, 2022 17:31

Nuevo León.- Ante la falta de transparencia y al no recibir información certera por parte de Instituto de Movilidad, la diputada del PRI, Lorena de Garza, señaló que la propuesta de tarifas podría tratarse de un "tarifazo" disfrazado.

La también integrante de la Comisión de Tarifas del Comité Técnico del Instituto de Movilidad y Accesibilidad señaló que tras la segunda reunión para analizar las tarifas se vio una disociación entre la información que se les presentó.

Agregó que esto podría tratarse de un aumento a las tarifas disfrazado dado que analizando los costos encontraron que con la restructura un pasajero podría estar tomando hasta cuatro camiones y por ende mayor precio del que pagan actualmente, por los transbordos que realicen.

"Entonces si tú haces la multiplicación pues sí te sale que va haber un aumento en las tarifas, lo quieran decir o no, cuando tú haces el calculo te sale que vas a pagar más, no sé si ellos no le quieren decir ´tarifazo´, ajuste, actualización, aumento, pero de que se va a pagar más se va a pagar más. Está disfrazada y está manipulado lo venimos señalando desde la semana pasada, es un tarifazo mañoso, que viene escondido, que lo quieren disfrazar de la migración al pago electrónico", señalo De la Garza.

De acuerdo a la diputada, en los documentos que presentaron en la reunión no explican bien y con claridad cuánto será la tarifa individual para el metro y la tarifa individual para los camiones.

Además, agregó que en el caso de los abonos no les parece justo que estos tengan vencimiento por siete días, pues hay personas que gastan menos en los viajes individuales que si compraran un abono.

"Los estudiantes nada más los usan de lunes a viernes... entonces si tu divides lo que ellos pagan por ir a la escuela de lunes a viernes les va a costar más con las tarifas que nos están presentando ahora.

Asimismo, indicó que si se quiere migrar al pago electrónico está bien, pero dijo el estado debe asegurarle al usuario que cuenta con la infraestructura necesaria para poder hacer la migración y que al final no se vuelva un calvario para los ciudadanos.

