Logra regia bajar 18 kilos con programa del IMSS

Favorece programa 'Pierde kilos, gana vida' del IMSS a paciente regia, quien llegó con un peso de 104 kilos y ahora pesa 86

Por: Rosalinda Tovar

septiembre, 16, 2022 13:59

Maritza Pantoja Carrizales, es una de las 4,400 derechohabientes del IMSS Nuevo León que decidieron adoptar buenos hábitos alimenticios y de activación física a través del programa "Pierde kilos, gana vida".

La mujer de 45 años de edad logró en un lapso de seis meses bajar 18 kilos con la estrategia de salud que comenzó su primera etapa el pasado 7 de marzo en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la entidad.

Fue en la clínica No.31 donde Maritza comenzó su tratamiento, el cual estuvo a cargo del nutriólogo Ángel Álvarez Izaguirre quien hizo la valoración correspondiente y elaboró su plan alimenticio.

"Dejé el refresco, las papitas, las harinas y me apegué a la dieta que el nutriólogo me dio.

"En mi familia estaban muy contentos, la gente decía que me veía muy diferente, mis amigas no me creían que me estaba atendiendo en el Seguro Social, creían que tomaba pastillas, malteadas o que iba con otro médico", explicó la paciente.

Álvarez Izaguirre detalló que Pantoja Carrizales llegó con un peso de 104 kilos y ahora pesa 86, y fue una de las 100 derechohabientes que se inscribieron al programa en esta Unidad Médica.

"El plan de alimentación es una parte, pero los pacientes lo hacen todo. Me siento muy feliz y contento porque cambiar hábitos, mejorar la alimentación, hacer ejercicio va a repercutir mucho, el paciente pierde peso, logramos la reducción de medicamentos, pero luego eso favorece también la parte emocional", indicó el nutriólogo.

El pasado 2 de septiembre inició la segunda fase del programa que es aplicada por un equipo multidisciplinario de salud por médicos familiares de las UMF, médicos de Servicios de Prevención y Promoción para la Salud de los Trabajadores IMSS (SPPTIMSS), personal de Nutrición y Dietética, Enfermería, Trabajo Social, Laboratorio y asistentes médicas.

