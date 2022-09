Llueve dentro de casa en Cumbre Altta; acusa a constructora

A una familia de poco o nada le sirvió resguardarse de la lluvia en su casa, pues el agua ingresó de forma impresionante y dañando muebles

Por: Patricia Agüero

septiembre, 05, 2022 13:45

Comentarios

Una familia se encuentra en la zozobra después de que su vivienda sufrió graves afectaciones cuando 'llovió' dentro de su casa la noche de ayer en la colonia Cumbre Altta en el municipio de García.

Fue la señora Alicia Oropeza quien registró en video la impresionante caída de agua al interior de su casa desde la terraza y a lo largo de los tres pisos.

Según explicó en sus historias de Instagram, el problema se encuentra en la terraza ya que no cuenta con una salida de agua. Solo cuenta con una "minicoladera", la cual se encuentra tapada desde su construcción.

Esto hace que el agua se acumule en la terraza e ingrese por la puerta formando una cascada hasta llegar al primer piso.

Cabe aclarar que la mujer cuenta que no pudieron hacer un hueco para la salida de agua debido a que estaba inundado.

"De verdad estoy entre risas, llanto, preocupada, enojada, encabritada, asustada, todo, porque de verdad es una injusticia lo que hace la empresa Sadasi con las casas que construye", expresó la señora Oropeza.

Y es que la mujer denunció a la constructora Sadasi por los problemas de infraestructura que presenta su casa y que le está generando estos problemas con las lluvias. Agregó que no es la única, pero si la más afectada del fraccionamiento.

"Es una injustica lo que hace la empresa Sadasi con las personas que invertimos en sus fraccionamientos. No compren, si tu casa está hecha por Sadasi no compres. Desde el día uno tiene muchos detalles, me han quedado mal con garantías, este problema ya se los había reportado y ya lo habían solucionado. Los voy a hacer responsables de los daños en la construcción, en la pintura en las puertas en las recámaras en todo", manifestó molesta.

Cabe señalar que la familia se encuentra en un riesgo en estas situaciones de lluvias por el daño a la construcción y en las conexiones eléctricas porque podría generarse un corto circuito.

En las imágenes se pueden ver sus muebles mojados, así como a su esposo e hija sacando el agua de la vivienda.

"Está lloviendo más fuerte adentro de mi casa que allá afuera", dijo Alicia mientras mostraba la impresionante caída de agua en las escaleras.

En entrevista para INFO7, Alicia Oropeza indicó que personal de la constructora ya se habían presentado este lunes en su domicilio tras la denuncia.

Alicia Oropeza señaló que afortunadamente cuenta con un seguro para su vivienda y aconsejó a las personas a no escatimar en comprar uno para proteger su vivienda en situaciones adversas.