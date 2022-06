Lleva Raul Lozano pipas de agua a colonias García

Foto: Cortesía

El diputado del Partido Verde Ecologista, Raúl Lozano, llevó una pipa con 10 mil litros de agua a las colonias más afectadas de Garcia

Por: Rosalinda Tovar

junio, 14, 2022 15:31

Nuevo León.- Ante la problemática que se sufre en algunas colonias por el abasto de agua, el diputado del Partido Verde Ecologista, Raúl Lozano facilitó una pipa a los vecinos de la colonia Valle de San Blas en García.

Con este apoyo se benefició con 10,000 litros del vital líquido a los habitantes del sector.

"Me encuentro con la problemática de que en una misma colonia hay cuadras en las que desde hace 12-14 días no sale una gota de agua de las llaves de sus casas. Cuadras determinadas, donde viven muchos adultos mayores, que están padeciendo esta carencia, en las que las pipas no han llegado.

Por ello hoy estamos aquí en Valle de San Blas, en cuadras muy específicas, poniendo nuestro granito de arena, para apoyar a estos sectores de la población", expresó el legislador.

Lozano señaló que en próximos días estará en el fraccionamiento Villas de Alcali, Hacienda del Sol y Valle de Lincoln, entre otras colonias.

La pipa que se llevó a la zona se colocó en tres distintos puntos, a donde acudieron alrededor de 400 vecinos para abastecerse de agua mediante recipientes.

