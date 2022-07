Llaman a registrarse de nuevo a vacunación transfronteriza

Foto: Gobierno de Nuevo León

Luego de los reportes de personas que no recibieron su notificación, la Secretaría de Salud solicitó realizar nuevamente el registro para la vacuna

Por: David Cázares

julio, 28, 2022 14:41

Ante los reportes de problemas para el registro de la vacunación transfronteriza, la Secretaría de Salud llamó a los interesados a volver a realizar el procedimiento de inscripción.

"Sé que hay inquietudes por personas que no han recibido su notificación, o que les llegó a correo no deseado o no tuvieron la oportunidad de verlo en el momento y no acudieron; yo les pediría a todos que se vuelvan a registrar.

"Quizá haya algún dato incorrecto, alguna letra, algún número que no se capturó de manera adecuada", justificó Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia.

Por otro lado, la funcionaria adelantó que ya analizan ampliar el programa, pues el gobierno estudia la posibilidad de que las caravanas operen también los sábados y que se duplique el número de dosis a aplicar.

"El lunes vacunamos prácticamente a mil personas, tenemos capacidad de duplicarlas e incluso un poco más; vamos a tratar de no saturar nuestras avenidas, pero sí buscar el mayor beneficio para la población", expuso.

Sin embargo, Marroquín especificó que la ampliación aún está pendiente de confirmación.

"Sí podemos disponer de al menos 2 mil vacunas diarias para poderlas estar aplicando, estaremos confirmando esa cantidad de personas en espera de cual es la respuesta de la población", dijo.

