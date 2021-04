Llaman a no dejar en el olvido zonas dañadas por incendio en Sierra de Santiago

´´En La Carbonera no se hizo nada, simplemente se apagó el incendio y no se intervino, llovió, se deslavó el suelo y pues no hay regeneración, porque no puede crecer vegetación porque no hay suelo orgánico´´, enfatizó.

"Si no se interviene y se presentan lluvias torrenciales o fuertes se va a deslavar el suelo y entonces se requieren más de 100 años para que se restaure´´, alertó.