Llama a replicar modelo colombiano de arte contra violencia

El muralista colombiano Gabriel Calle Arango llamó a replicar en Nuevo León la adopción del arte como herramienta pacificadora

Por: David Cázares

septiembre, 12, 2022 09:07

Comentarios

Al percibir similitudes entre Medellín y Monterrey debido a la violencia que ambas padecen, el muralista colombiano Gabriel Calle Arango llamó a replicar en Nuevo León la adopción del arte como herramienta pacificadora, una estrategia que ha dado resultados en su país natal.

El reconocido pintor, quien llegó a tener un Récord Guinness por el mural más grande del mundo, se encuentra en México compartiendo las practicas implementadas en comunidades vulnerables de Colombia.

"Con Monterrey somos muy similares, por ejemplo, el tema del maltrato a la mujer y el tema de las drogas; podemos hacer un ejercicio de intercambio de experiencias que nos pueda enriquecer en beneficio de la comunidad.

"En Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, el fenómeno de la violencia ha sido un tema bien álgido con el narcotráfico donde hubo una masacre no solamente de agentes del Estado, sino también de muchachos; se convirtió en un caldo de cultivo para cualquier cantidad de atrocidades", recordó el artista.

Refiriéndose a la Comuna 13, un sector conocido como la cuna del criminal Pablo Escobar, el muralista destacó que el acercamiento del arte y la inversión depositada en el sector lograron mejorar los índices delictivos y el estigma que enfrentaban sus pobladores.

"Empezaron a transformarse, se volvió un sitio de turismo, ellos mismos empezaron a pedir que les llevaran cursos de gastronomía y culinaria, muchos dejaron sus trabajos para apropiarse de todos esos espacios; entonces otras empresas vieron la oportunidad de invertir en esas comunas.

"Embellecer los espacios a través de murales y de color, también generaba confianza y sana convivencia; los muchachos se habían comenzado a manifestar a través del grafiti; se empezó a generar esa confianza a través del arte y las oportunidades que brindaba el gobierno", destacó.

En ese sentido, aseguró que las condiciones económicas que tiene Monterrey, y en particular el Área Metropolitana, representan una oportunidad para utilizar la cultura como método contra la violencia, aunque consideró que la región enfrenta el obstáculo de la falta de voluntad.

"Nuevo León me llama mucho la atención porque son una sociedad rica, me ha tocado estar en otras zonas donde no hay oportunidades económicas, aquí ustedes tienen toda la industria, personajes intelectuales, y políticos destacados, solamente lo que faltaría es un poco de voluntad política.

"Es un llamado al Estado para que invierta un poco en esto, no hay progreso sin cultura ni desarrollo sin educación; el arte transforma vidas", dijo.

Arte en grupos vulnerables

Por otro lado, Calle Arango, lamentó que los pocos esfuerzos para llevar el arte a los grupos vulnerables no den resultados esperados por la falta de continuidad a los proyectos con los cambios de gobiernos.

"No se siguen los procesos y se queda a medias tintas todo; es un llamado a gobiernos sin egoísmos, sin egos, que miren la transformación de una sociedad como una continuidad.

"Por eso no se han generado los resultados que se esperan, es más de mezquindades que de otra cosa; he visto que se inicia un proceso y como llega otro partido entonces se olvidan por el recelo", compartió.

Gabriel Calle Arango ha impartido talleres en Apodaca y San Nicolás, además, en este último municipio pintó un mural como parte de su trabajo para exportar las estrategias obtenidas en Colombia.

Ahora, próximamente brindará más cursos en San Pedro, donde también se tiene contemplado que erija una nueva obra.