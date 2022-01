Legalizarán 200 mil autos 'chocolate' en Nuevo León

Con medida se recaudarán $500 millones en impuestos destinados a pavimentar; voces alertan por contaminación al ser coches viejos

Por: Rosalinda Tovar

enero, 25, 2022 07:10

Comentarios

Alrededor de 200,000 automóviles que eran considerados "ilegales" ahora serán "legales" en Nuevo León, tras el decreto de regularización de auto "chocolate" emitido por el gobierno federal.

Estos autos, si bien es cierto que ya estaban circulando en la urbe regia, lo hacían de forma irregular, y ahora estarán admitidos "oficialmente" al parque vehicular estatal, por lo que pagarán impuestos y podrán ser revendidos.

La buena noticia: el proceso dejará una derrama económica de más de $1,000 millones a estado y municipios que se usará para mejorar la carpeta asfáltica. Y la mala noticia: se regularizará una práctica que violaba la ley y este "ejército" de autos "chatarra" tendrá permiso oficial para circular y para contaminar.

La regularización, emitida el 19 de enero por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para estados del norte, dejaría y se prevé que la mitad de ese dinero se use para pavimentación y bacheo.

Se estima que la bolsa recaudada será de $1,037 millones de pesos considerando que, según el Instituto de Control Vehicular (ICV), estos autos tienen que pagar en la aduana federal una "cuota de aprovechamiento" de $2,500 pesos, lo cual le dejaría $500 millones de pesos que serían enviados a Nuevo León y sus municipios para ser aplicados en vialidades.

En tanto, el ICV cobraría por la inscripción de cada unidad $2,689 pesos que multiplicados por 200,000 dan $537 millones 800,000 pesos los cuales van a las arcas estatales sin etiqueta específica.

"Artículo 9.- Los ingresos que se obtengan por los aprovechamientos serán destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preferentemente, para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio del importador con el que se haya realizado el trámite respectivo", señala el decreto en cuanto al cobro federal.

En entrevista, el titular del ICV, Rubén Zaragoza Buelna, explicó que, según el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los vehículos a regularizar son los que hayan llegado a territorio nacional antes del 19 de octubre del 2021 y cuyo modelo sea de cinco años o anteriores, es decir, del 2017 hacia atrás.

"Los vehículos de ese tipo y que cumplan con los requisitos que están en el decreto, en cuánto a que sean modelos de más de cinco años, que sean residentes en el estado, que no sean deportivos ni de lujo, que cumplan con todas esas condiciones tienen que ir primero a aduanas, en aduanas les van a arreglar en la parte del pedimento de importación", dijo Zaragoza Buelna.

Originalmente, la antigüedad se había fijado en ocho años, pero luego se redujo a cinco mediante un adéndum publicado un día después de la emisión del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

"Con esa parte del pedimento de importación, el siguiente paso, -que sigue siendo federal-, es la inscripción en lo que es el Repuve, que es el registro público vehicular, para luego ya con eso nosotros poder hacer un registro", detalló el funcionario.

El decreto establece que la fecha límite para regularizar es el 20 de julio del 2022.

Hasta el momento, según Zaragoza Buelna, no se han presentado solicitudes pese a que el decreto ya está vigente. "Ya con eso, nosotros poder hacer un registro, que hasta el momento no hay ningún caso, pero llegarían acá con nosotros al Instituto de Control Vehicular ya como una inscripción de un vehículo que el día de hoy no tendría placas, y ya se le darían placas del estado de Nuevo León", abundó Rubén Zaragoza Buelna.

Con información de elhorizonte.mx