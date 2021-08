Le exigen pago de cuota pese a que aún no definen modalidad

Nuevo León.- Una madre de familia denuncia que pese a que aún no se define la modalidad en que se llevará a cabo el próximo ciclo escolar, en el plantel educativo al que lleva a su hija le exigen el pago de una cuota.

El cobro es de mil 600 pesos, sin embargo asegura que hasta el momento, el personal del plantel no ha explicado en que se destinarán los recursos.

Además, tiene una discapacidad y anteriormente no le realizaban estos cobros.

"A nosotros nos dijeron que era parejo, incluso yo hable para preguntar si mi hija que es de apoyo, ella podía ser acreedora de que no pague y me dijeron que no, que era parejo", indicó.