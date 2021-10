Le dije que no fuera y se fue: papá de fallecida por lipo

Julio César Vega, padre de la joven, quien murió tras complicaciones por una liposucción, pide que el caso no quede impune y se castigue a los responsables

Por: Elizabeth Cruz

octubre, 06, 2021 12:21

Comentarios

Nuevo León.- Tras la muerte de Cinthia Lizeth Vega Chapa joven de 22 años, debido a complicaciones durante un procedimiento estético.

Julio César Vega, padre de Cinthia Vega que murió tras complicaciones con una liposucción exigió que se castigue a los responsables, que después de la muerte de la joven, personal médico de la clínica se dio a la fuga.

Lo barato sale caro: Arreglito sale caro

El padre de la joven, le pidió a su hija que no se realizará el procedimiento, pero ella no le hizo caso. Y compartió un mensaje a todos las jóvenes para que no acudan a cualquier lugar, ya que les puede costar la vida.

Cinthia Vega murió ayer por la noche luego de complicaciones al realizarse un procedimiento llamado Agualipo, en una clínica llamada Elohim Servicios Integrales Estéticos, ubicada en el edificio MUA Business Center, en la colonia Mitras Centro de Monterrey. Este mismo lugar ya fue clausurado.

Un médico de la clínica estética la llevó hacia un centro médico, tras sufrir complicaciones durante la cirugía. Lamentablemente Cinthia en perdió la vida, ayer por la noche.

¿Qué es la Lipoagua?

El procedimiento o técnica que le realizarían a la joven Cinthia, es una liposucción asistida por presión de agua que tiene como finalidad eliminar depósitos de grasa localizados por debajo de la piel en diferentes partes del cuerpo y sirve para obtener una figura más esbelta.

Esta popular técnica fue introducida a el mercado en el año 2009 y poco a poco ha ido ganando terreno y popularidad.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado