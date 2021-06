Le contestan a Tamaulipas: Sólo hay en NL un caso de desaparición forzada

Foto: Google Maps

El gobierno de Nuevo León respondió a su homólogo tamaulipeco e indicó que sólo existe un caso de desaparición forzada en la vía a Laredo

Por: Olivia Martínez

junio, 29, 2021

Nuevo León.- Luego de que el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, declaró que la mayor parte de las personas desaparecidas en la carretera a Nuevo Laredo, en Tamaulipas, se han perdido del lado de Nuevo León y que el tramo es federal, las autoridades nuevoleonesas le contestaron, aclarando que en territorio regio solo ha ocurrido un caso de desaparición forzada.

El secretario de Seguridad, Aldo Fasci, minimizó los números y se limitó a referirse a las denuncias formales que se han recibido: dijo que el único caso de desaparición forzada ocurrido en Nuevo León sería el de una ciudadana estadounidense que desapareció con dos hijos menores de edad.

Aseguró que sólo hay 43 denuncias recibidas, que no tienen conocimiento de los al menos 109 casos que reportan los familiares, y que de ésos solo uno sería por desaparición forzada.

El gobernador Jaime Rodríguez no quiso hablar sobre en qué punto desde el kilómetro 26 y la Ciudad de Nuevo Laredo ocurre la mayor parte de las desapariciones.

Luego de que los familiares de desaparecidos acusaron a El Bronco de negarse a recibirlos, así respondió:

"A la hora que quieran yo me reúno con ellos y también puedo servir de enlace para que en Tamaulipas les den información... yo no tengo información que hayan solicitado verme. Yo los recibiré, si me buscan, yo los recibo"

- ¿De inmediato?

-Sí".

Fasci argumentó que los operativos para proteger esa peligrosa ruta son coordinados entre los gobiernos de ambos estados y la Federación y pidieron a quienes viajen por esa vía hacerlo de modo conjunto con otros, ya que las autoridades no pueden abanderar a todos.

"Ha sido positivo, el tema estamos cubriendo todo el territorio posible en forma permanente", expresó.