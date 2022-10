Las verdaderas casas del terror en Nuevo León

Todos tenemos un vecino molesto, pero nadie quisiera ser el vecino de estas casas que pintaron de rojo la historia de Nuevo León.

Nuevo León es un estado rico en historias, en sus calles metropolitanas se han suscitado hechos que quedarán para siempre en la memoria de los regiomontanos.

Entre todos esos relatos, existen algunos que se han fraguado como momentos oscuros en la historia de la sultana del norte, y en víspera de Halloween, recordaremos algunas de las casas que guardan hechos trágicos que a día de hoy alcanzaron el estatus de leyenda.

La casa de Cumbres

Uno de los casos mas populares, que ha día de hoy sigue siendo tema de discusión entre la población neolonesa.

Marzo del 2006, una intensa movilización ocurriría durante la madrugada tras el reporte de dos menores asesinados al interior de una casa ubicada en la calle Monte Casino de la colonia Cumbres.

Según el reporte oficial, Diego Santoy acudió a la casa de Erika Peña Coss, con quien mantuvo una relación sentimental.

El motivo de su visita era para tratar de reconciliar su relación, pero al no tener una respuesta positiva por parte de Erika, este "enloqueció" e ingresó a la casa de la joven, utilizando un pasamontañas y guantes de látex.

Al interior de la residencia, intentaría nuevamente dialogar con su ex pareja, y al recibir la negativa, Santoy asesinó a la pequeña María Fernanda de tres años y a Erick Azur de siete años, ambos hermanos de Ericka Peña.

Posterior a esto, Diego intentaría degollar a su ex pareja y secuestraría a la empleada domestica llevándosela en un coche robado de la propiedad.

Éste momento aun se considera fresco y lo que mantiene viva la llama del interés es la enorme diferencia entre las historias de Diego Santoy y Erika Peña.

La casa de Los Tubo

En la década de los 70´s, un padre y su hija arribarían a Monterrey para iniciar una nueva vida juntos en la capital regia.

Los motivos de su decisión de vivir en Nuevo León se desconocen, lo único certero era que la hija del hombre era incapaz de usar sus piernas, dependiendo totalmente de una silla de ruedas.

El padre de la menor, se reuniría con arquitectos para diseñar una casa que le permitiera a su hija moverse con facilidad, decidiendo construir su futuro hogar en las faldas del Cerro de la Silla.

La construcción comenzó y con el pasar de los meses, la gente se maravillaba con la peculiar estructura tubular que se alzaba en lo que hoy es la colonia Contry La Silla.

A unas semanas para terminar la obra, los trabajadores comenzaron a experimentar situaciones que les ponía la piel de gallina: desaparición de herramienta, sonidos, sensacionalismos de ser observados. Pero la gota que derramó el vaso estaría por llegar.

Los albañiles tendrían una tarde con alcohol para relajarse un poco, todos habían ingerido grandes cantidades excepto uno, mismo que continuó con su trabajo en la planta superior de la vivienda.

En un momento, los trabajadores comenzaron a escuchar los gritos de terror del hombre, y cuando intentaron reaccionar, solo resonó el sonido de su cuerpo golpeando el fuerte hormigón del fondo. Los compañeros cuentan que en su rostro quedó impreso un gesto de terror, unos ojos que se abrían como si hubiesen visto al mismo demonio.

El hecho no fue suficiente para detener las labores, pocos días después, otro de los albañiles caería de una de las ventanas, muriendo por el impacto.

Un día, el dueño de la propiedad, llevaría a su hija para que vea su futuro hogar, y en un momento de descuido, mientras el padre conversaba con el ingeniero a cargo, la niña cayó por una de las rampas y moriría.

La leyenda dice que el padre detuvo la construcción y se hundiría en el alcohol a causa de la depresión, quitándose finalmente la vida al interior de la casa.

Una historia de amor paternal con un final amargo.

La construcción fue comprada y terminada en 2018, ganando un premio por su arquitectura y continua siendo una de las casas mas llamativas e icónicas de Monterrey.

La casa de Aramberri

La calle Aramberri en el centro de Monterrey, sería el escenario de un macabro crimen que horrorizó a la población regiomontana de la época.

El asesinato encarnecido de una madre y su hija dentro de su propio hogar.

Don Delfino era el padre de familia, el hombre trabajaba en la Fundidora de Monterrey. Ese día salió de su casa como lo hacía todos los días, el terror llegaría cuando al regresar a su hogar, se encontraría con una escena macabra de cine gore.

Su esposa, Antonia Lozano de 54 años y su hija, Florinda Montemayor de 19 años, yacían en el suelo brutalmente asesinadas.

Ambas mujeres fueron violadas y asesinadas con armas blancas, dejando sus cuerpos casi decapitados.

La población neolonesa veía con horror los periódicos que contaban el hecho, pintando de rojo un capitulo de la historia de Monterrey.

Las investigaciones indicaron que el asesino no forzaría la puerta, si no que fue recibido por sus víctimas, así mismo, la pieza clave para dar con el criminal, es un loro que vivía en la casa, el cual repetía constante mente: "¡No me mates Gabriel, no me mates!".

Con esta gran pieza del rompecabezas, se comenzó el proceso de indagatoria, donde las autoridades darían con un familiar de la familia, precisamente un sobrino de Delfino llamado Gabriel.

Hasta hace unos años, la casa se encontraba en venta con precio de 3 millones de pesos, y se desconoce si ha encontrado comprador.

La casa de La Talleres

Alfredo Ballí Treviño, era un medico de 28 años que residía en la colonia Talleres en Guadalupe.

Treviño recibió en su consultorio al joven Jesús Castillo Rangel de 20 años, estudiante de medicina y presunta pareja amorosa del medico. Luego de una discusión entre los dos hombres, Alfredo tomaría la vida de su pareja.

El medico lo sometió, le aplicó una inyección de pentotal sódico (sustancia que produce una reacción hipnótica), lo degolló con un bisturí hasta desangrado, lo descuartizó y empaquetó en una casa de cartón.

Ballí colocó el paquete en su automóvil y se dirigió a un terreno baldío de su municipio. En ese punto enterró la caja con los restos de su víctima.

Dias después, el cuerpo fue encontrado por las autoridades que investigaban a Alfredo, luego de su detención, el hombre confesaría su delito, del cual presumía el logro de lograr descuartizar a Jesús sin haber tocado un hueso.

Tras su confesión, un juez lo declaró culpable por el delito de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión, por lo que se le declaró la pena de muerte y fue ingresado al penal del Topo Chico.

Trascendió que Jesús Castillo no fue la única víctima del "asesino de Talleres" pues se le involucra en la desaparición de otros estudiantes, sin embargo esto nunca se logró comprobar.

Alfredo Ballí fue la inspiración para crear al personaje de Hannibal Lecter, villano y protagonista de las novelas "El silencio de los inocentes" y "El Dragon Rojo", mismas que fueron adaptadas a la gran pantalla en 1991 y 2002 respectivamente.

La casa se mantiene abandonada y es el recuerdo de una autentica historia de terror ocurrida en la metrópoli de Nuevo León.

¿Te atreverías a entrar a una de estas casas?

