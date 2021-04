Larrazábal se compromete a apoyar la cultura y arte; destinará 100 MDP

En su compromiso 46 de campaña el candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazabal, pactó en materia de cultura y arte la creación de un programa que ofrezca la opción de generar una bolsa de recursos, adicionales a los ya existentes

| 13/04/2021 | ionicons-v5-c 23:44 | - Ernesto Ochoa |

Monterrey.- En su compromiso 46 de campaña el candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazabal, pactó en materia de cultura y arte la creación de un programa que ofrezca la opción de generar una bolsa de recursos, adicionales a los ya existentes.

"Para reconocer y dignificar el arte de Nuevo León en todas sus expresiones, mi compromiso es establecer un fondo y voy a poner un grupo de artistas a través de un consejo ciudadano."

"No hay dinero que alcance para todos, pero si si que a través de un consejo ciudadano cómo distribuir esos fondos , que no sea el director de CONACULTA, que no sea un puesto de un político a quien se lo da porque acaban dárselo a amigos." dijo el candidato albiazul.

En una reunión con artistas y ciudadanos en el barrio antiguo de Monterrey el abanderado albiazul se comprometió a otorgar seguridad Social para los artistas y sus familias que se cubrirá mediante un fondo especial mixto, además incrementará el presupuesto al 35% lo que equivale en términos reales a subir la partida a casi 100 Millones de pesos.

Otro de los proyectos es realizar macrocentro Cultural que dé cabida a todas las expresiones culturales y populares en toda la Macroplaza.