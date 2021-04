Larrazábal llama a detener la guerra sucia

Fernando Larrazábal mencionó que los ciudadanos de Nuevo León merecen respeto y que todos los candidatos hagan propuestas y no se estén descalificando unos con otros

| 23/04/2021 | ionicons-v5-c 15:40 | - María Teresa Lozano |

Nuevo León.- Fernando Larrazábal envió un mensaje a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, para invitarlos a detener su guerra sucia y ponerse a trabajar en propuestas.

"Basta de pleitos, basta de discusiones. Clara, Adrián, Samuel, la gente no quiere escuchar de nosotros, pleitos, discusiones y guerra sucia. Los ciudadanos de Nuevo León merecen respeto. Merecen que todos los candidatos estemos haciendo propuestas y no estándonos descalificando unos con otros. Yo seguiré mi campaña sin guerra sucia, nunca he hecho guerra sucia y ni siquiera me voy a perder el tiempo contestando guerras sucias", dijo.

El candidato a la gubernatura, estuvo en el municipio de García, donde firmó su compromiso de campaña 57, el cual contempla la construcción de un parque lineal, con extensión de kilómetro y medio, en el sector de Valle de las Grutas y Paraje San José, con el que se beneficiarían a 10 mil familias.

Este proyecto, dijo, replicarían en los municipios de la periferia, ya que busca crear infraestructura adecuada para la convivencia familiar.

"Somos el segundo lugar a nivel nacional en violencia familiar, y esa violencia familiar, se debe entre otras cosas, porque no hay espacios adecuados para que los jóvenes, los niños y las familias convivan tengan una vida familiar correcta", mencionó.