Lanzan alerta cibernética por presunto bloqueo de tarjetas

Las autoridades de Nuevo León alertaron sobre esta nueva forma de robar datos personales y de cuentas bancarias.

Por: Brenda González

noviembre, 12, 2021 20:41

Durante las últimas horas de este viernes se han detectado mensajes de texto vía SMS, donde se informa sobre un presunto bloqueo de tarjetas.

Esta advertencia la lanzó la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León por medio de sus redes sociales.

La dependencia informó que la liga que envían los ciber delincuentes para el presunto desbloqueo es un Phishing, que ayudará a robar los datos de los usuarios.

Ante esto, las autoridades alertaron de que en caso de recibir un mensaje de texto donde te informen sobre un presunto bloqueo de tarjeta debes de tener precaución y no dar click en la liga.

También pidió no reenviar dicho mensaje y no responder ningún tipo de llamada de números no reconocidos, ni proporcionar datos de tarjeta e información personal.

Se han detectado en las últimas horas, mensajes de texto vía sms, donde informan sobre un presunto bloqueo de tarjetas. La liga que anexan para el presunto desbloqueo es un Phishing para robar los datos de la tarjeta a "desbloquear". #AlertaCibernética pic.twitter.com/Lm9dkfr5V9 — Secretaría de Seguridad Pública Nuevo León (@SSPNuevoLeon) November 13, 2021