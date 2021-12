Karina Barrón impulsa vacunación contra influenza

La diputada local Karina Barrón continúa con las brigadas de vacunación contra la influenza en las colonias de su distrito

Por: Rosalinda Tovar

diciembre, 08, 2021 13:45

Con la colocación de megabrigadas en colonias, la diputada federal Karina Barrón sigue impulsando la vacunación contra la influenza.

La legisladora señaló que durante la temporada esta enfermedad tiende a dispararse, por lo que es importante acercar la inmunización para que la población aproveche para aplicarse la dosis.

"Yo siempre he dicho que lo más importante es la salud, sin salud no tenemos nada, y en mis recorridos en el Distrito 10 varias personas me solicitaron acercarles esta vacuna hasta su colonia, y aquí seguimos, llevamos ya cinco brigadas de vacunación con muy buena respuesta y vamos a continuar para que la gente esté protegida", expresó.

Hasta el momento, Barrón ha realizado cinco megabrigadas en los sectores que pertenecen a su Distrito, donde dijo han tenido una respuesta favorable.

"Lo que estamos haciendo es buscar puntos estratégicos en algunas colonias que sean de fácil acceso para que puedan llegar personas de colonias cercanas y que la mayor cantidad de gente posible aproveche esta opción", concretó.