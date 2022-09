Karely Ruiz está enamorada tras ruptura con su novio Pablo

La pareja anunció recientemente que se han separado y al menos a Pablo Cantú se le ha visto muy triste

Por: Redacción INFO7

septiembre, 24, 2022 14:30

Comentarios

Después de que fuera el propio Pablo Cantú quien habló de la separación con Karely Ruiz, la reina de OnlyFans confirmó la ruptura con un video y además dijo estar "enamorada de la vida".

A través de una historia de Instagram, la influencer aparece bailando con un diminuto vestido negro y de fondo se escucha un audio retomado de la cantante Danna Paola.

"Quieren saber si tengo novio, no tengo novio. Estoy feliz y soltera, enamorada de la vida", decía el audio.

Por su parte, el que era señalado como el novio de Karely, Pablo Cantú se muestra en sus redes sociales triste, advirtieron sus seguidores.

Incluso en el video más reciente en su cuenta de Instagram publicó un video con la canción "IDFC" de Blackbear la cual habla de un desamor:

Dime lindas mentiras

Mírame a la cara

Dime que me amas

Aunque sea mentira

Porque me importa una mie..., la verdad

Solo soy un tonto por ti

Y quizás eres muy buena para mí

Solo soy un tonto por ti

Pero me importa una mie..., la verdad.

Cabe recordar que fue el propio Pablo quien dio a conocer la separación con la famosa tras una dinámica de preguntas y respuestas el pasado mes de agosto. Fue uno de sus seguidores quien le cuestionó porqué ya no subía fotos con Karely a lo que respondió que no estaban juntos y compartió una foto de ambos en donde señala que la extraña. Por su parte, Karely le respondió que también lo extrañaba.

Hace aproximadamente una semana Karely hizo una transmisión en sus redes sociales en donde la cuestionaron sobre su separación de Pablo y esto fue lo que respondió:

"He hecho muchas cosas públicas que no está bien decir todo lo que hago, me queda de experiencia, no es malo, pero tampoco es bueno porque la gente es mal vibrosa, la gente se mete mucho, la gente se mete mucho en eso y por eso mejor me evito decir todo lo de mi familia, todo lo de mis relaciones, ya me lo voy a callar, me tiene que quedar de experiencia", expresó la influencer.

Y añadió: que espera lo que da en una relación, pero interrumpió la plática porque sino iba a llorar.

Así que el corazón de la cotizada influencer se encuentra desocupado por el momento, hasta que alguien logre volver a conquistarla o a menos que la pareja se de una segunda oportunidad.