Justino, un maestro de la pintura rápida

Con 35 años visitando las escuelas del área metropolitana de Monterrey, Justino Ortigoza, de 63 años, se gana la vida ofreciendo sus bellas pinturas

Por: Edson López

Octubre 24, 2022, 14:00

Esta vida comenzó en la Facultad de ciencias Químicas hace más de tres décadas, donde según sus palabras sólo sería por 15 días mientras visitaba la Sultana del Norte, sin saber que sería justo aquí el lugar donde echaría raíces.

'El plan era quedarme 15 días para calarme, pero después me pidieron ir a la Facultad de Ingeniería Civil, luego Arquitectura, y pues ya me quedé'.

Originario de Puebla, el señor Ortigoza es titulado como matemático y con una carrera como inspector de seguridad, pero su vida tomaría un rumbo cubierto de colores al conocer a Ruben Hernández, quien fue su amigo y mentor, y quien falleció después por la sobreexposición a los aerosoles y la falta de equipo de protección.

Justino finalmente abandonó su trabajo de inspector para dedicarse a la pintura, oficio que lo ha llevado a recorrer gran parte de la República.

'Principalmente Monterrey, que fue donde empecé. Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Guadalajara, Tabasco, siempre con mi equipo para seguir moviéndome durante los viajes'.

Con 35 años de experiencia, este artesano comenta que algunos de los jóvenes quienes alguna vez fueron sus clientes en alguna de las escuelas donde pintó, regresan pero ahora como los padres de nuevos alumnos y recuerdan con cariño aquellos cuadros que pintó para ellos.

'Siempre he estado en escuelas, es mi principal mercado. Me ha tocado que vienen señores acompañando a sus hijos y me dicen que aún tienen pinturas que les hice cuando eran alumnos'.

¿Pero qué hacen especiales estas obras?

Con ayuda principalmente de pintura en aerosol, las manos veloces de Justino convierte en un momento un lienzo en blanco, en un paisaje digno de ciencia ficción, con escenarios espaciales, futuristas, y fantasiosos.

Todo en cuestión de segundos y con una habilidad fruto de la experiencia y de la gran creatividad que con el tiempo se ha pulido.

Origoza ha impartido clases de artes en algunos talleres patrocinados por el gobierno del estado, pero admite que su verdadera pasión, es en las escuelas, rodeado por alumnos que año tras año, se maravillan con las hermosas creaciones de este artista.