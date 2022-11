Justifican suspensión de entrega de carta de no antecedentes

Movimiento Ciudadano señaló que el gobierno tiene que ser respetuoso y acatar el mandato de la justicia respecto a la suspensión en la entrega del documento

Por: Olivia Martínez

Octubre 26, 2022, 9:04

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Nuevo León justificó al gobierno estatal por suspender la expedición de la Carta de No Antecedentes Penales, uno de los requisitos para registrarse como candidato a la Fiscalía General de Justicia.

El coordinador de MC, Eduardo Gaona, dijo que es por mandato de la justicia federal, ya que hay diversas suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales, y en esos amparos hay varios reclamos de particulares.

“No se van a otorgar, derivado de que se cuenta con una notificación de una suspensión provisional que un juzgado de distrito está mandatando, entonces en ese sentido, cualquier autoridad, incluido el gobernador, tiene que ser respetuoso y acatar si un juzgado de distrito está mandando que por lo pronto no se continúe con el proceso para fiscal.

“Si ya hay una resolución donde nos está diciendo que no, yo te digo que tenemos que analizarla, no veo que nos hayan notificado, no la han pasado al Congreso, yo ya he buscado el engrose de manera digital, no la he conseguido, a mí me gustaría saber en qué sentido y qué efecto tiene, pero sin duda ya será una respuesta que tiene que dar el jurídico”, apuntó Gaona.