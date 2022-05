Jovita Morín se deslinda de 'transas' en Aguascalientes

Exdiputada local del PAN niega ser accionista de Next Energy, empresa que obtuvo contrato millonario por un parque fotovoltaico que está sin funcionar

Por: Andrea Rodríguez

mayo, 10, 2022 07:09

La presidenta de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, Jovita Morín Flores, aseguró que ya procedió legalmente contra la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, pues puntualizó que ella no es accionista de la polémica empresa Next Energy como la abanderada afirma en un spot.

Pero además de eso, la exdiputada local también le dijo a la reportera de El Horizonte que procederá legalmente contra TV Azteca (medio de comunicación filial de este periódico) sólo por el hecho de haber publicado lo que Ruvalcaba acusa en su spot de campaña, a través de un video que dio a conocer en su cuenta de Twitter el pasado 6 de mayo y que es del dominio público.

"Hay una denuncia que yo presente en el OPLE (Organismo Público Local Electoral) en contra de la candidata, presentando pruebas de que no soy parte de esa empresa, te lo comento a ti, porque se gancharon como medio de un tema que no investigaron y luego lo circulan en Monterrey como si fuera verdad.

"Yo voy a seguir con mis denuncias y en su momento haré algo contra TV Azteca y te lo anticipo para que estés enterada", dijo en tono molesto vía telefónica.

El Horizonte dio a conocer el lunes que la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, acusó en un spot de su campaña a su oponente de la coalición PAN-PRI-PRD, Teresa Jiménez, de dar el contrato millonario de $28,000 millones de pesos a la empresa Next Energy, de la cual asegura que Morín Flores es "accionista".

Según Ruvalcaba, el parqué eléctrico fotovoltaico que se construyó en Aguascalientes sigue sin funcionar a dos años de que tal cosa debió suceder, porque ya se tienen todos los permisos por parte de la Federación.

Morín Flores aseguró que no es accionista de la empresa Next Energy y fue cuando señaló que ya presentó una denuncia contra la candidata.

"Estoy muy molesta con ustedes como medio, porque siento que debieron de haber investigado antes, fue una muy mala investigación.

"Me hablas y me preguntas mi punto de vista, ya para que te lo doy, si el daño ya me lo hiciste", subrayó Morín Flores.