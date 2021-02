Interponen denuncia para invalidar candidatura de Luis Donaldo Colosio

La Coordinadora de la 2da Circunscripción Nacional de Mujeres en Movimiento, de Movimiento Ciudadano, interpuso una denuncia para invalidar la candidatura de Luis Donaldo Colosio, quien busca ser alcalde de Monterrey.

| 25/02/2021 | ionicons-v5-c 12:02 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- Patricia López de la Garza acudió a las instalaciones del partido a entregar el documento que avala el inicio de un juicio ante la Sala Regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en el que busca impugnar la candidatura.

Señaló que es mentira que Luis Donaldo Colosio tenga un año viviendo en Monterrey.

Además, sostuvo que la constancia de candidato se le entregó el sábado 21 de febrero, cuando aún no contaba con la carta de residencia.

"Mi compañero no cumplía con el requisito para ser candidato, ese día, porque no tenía su carta de residencia y se le otorgó una candidatura inválida; entonces este es un juicio para impugnar estas decisiones, no son correctas, no debieron haberse otorgado", señaló.

Además, denunció que Agustín Basave y Colosio entregaron las candidaturas a sus "amigos", y no a los aspirantes que lo merecían.

"Esto es nada más para que ustedes sepan de todas las ilegalidades que se cometen al interior del instituto político de cuál formó parte y del cual me siento muy decepcionada de formarlo ahora porque hemos trabajado mucho, al violentador, grosero, mentiroso y misógino que impusieron como coordinador estatal, que se llama Agustin Basave , están destruyendo ese proyecto que nos costó mucho a nosotros, desde cero", manifestó.