Instinto maternal la llevó a cuidar de bebé abandonado

Narra mujer chiapaneca los momentos que vivió al cuidar de un bebé abandonado en una tienda de conveniencia en el centro de Monterrey

Por: Ernesto Ochoa

julio, 08, 2021 10:05

Comentarios

Nuevo León.- Alicia Rodríguez López, de 23 años, es la joven chiapaneca que se ganó la admiración de muchas personas al mostrar un acto de bondad por cuidar durante cuatro horas a un bebé abandonado en el centro de la ciudad.

“‘Me dio lástima el bebé como llora también mi bebé lo tengo cargado lo tengo abrazado el bebé”, comentó Alicia desde un tejabán que renta en el municipio de Guadalupe.

Relató para INFO7 el episodio que vivió.

La tarde del pasado lunes, Alicia y sus cuatro pequeños hijos, salieron de su casa de madera y lámina en la que viven para ir a conocer la ciudad.

Afuera de una tienda de conveniencia, una mujer vestida de negro de unos 40 años, le pidió un favor pensado que estaba pidiendo caridad.

“ Si así me dijo cuídamelo tantito porque no puedo comprar mis cosas y lo tengo abrazado con mi mano mi bebé me dijo”.

Aunque Alicia, tiene cuatro hijos de 5, 3, 2 y un año, respectivamente, se dio tiempo para alimentar y cuidar al recién nacido sin imaginar que la mamá ya no regresaría por él.

“Me sentí mal porque no se apuraba por el bebé la mujer, yo pensé va a llegar a pasar su bebé pero ya no pasó".

Alicia, tenía que encontrarse con su esposo Martín para volver a casa

Así que tuvo que pedir ayuda a la policía

“Vas a firmar un papel me dijo el policía”.

Hoy por fortuna el bebé está en resguardo del DIF Capullos.

Pero esta joven no deja de sentir tristeza al ver como una madre abandona a su hijo..

“Me siento mal porque me da lástima el bebé porque yo no estoy acostumbrada así, tengo también mis bebés, pero los cuido mucho.” expresó la chiapaneca.

Su historia de bondad se ha replicado.

Tan es así que personas le han mostrado gratitud, apoyo, pero sobre todo admiración.

La familia chiapaneca está en busca de oportunidades para salir adelante lejos de su tierra.

La humildad y sencillez de Alicia no le resta un gran corazón e instinto maternal.