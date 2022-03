Instalan Comisión para la Inclusión y No discriminación

Para eliminar el rechazo y la exclusión, el gobierno de Nuevo León instaló la Comisión Estatal para la Inclusión y la No Discriminación

Por: Olivia Martínez

marzo, 11, 2022 09:09

Comentarios

En Nuevo León, entre un 50 y un 68 por ciento de los ciudadanos se siente discriminado por tener alguna discapacidad o enfermedad, por ser gay, lesbiana o trans, por estar en pobreza, por su tono de piel, por tener tatuajes, por ser adulto mayor, por su origen indígena, por haber estado en la cárcel o por otros motivos.

Pero precisamente para eliminar el rechazo y la exclusión, el gobernador Samuel García instaló la Comisión Estatal para la Inclusión y la No Discriminación.

La Secretaria de Igualdad e Inclusión Estatal, Martha Herrera, explicó que el objetivo es el cómo sí.

La presidenta honoraria de la Comisión es Consuelo Bañuelos, quien confesó su impotencia.

La Comisión la integran representantes de la sociedad civil, colectivos, líderes, académicos y funcionarios.

Las primeras acciones son promover instrumentos de sensibilización y capacitación e integrar mesas de trabajo sobre los grupos que son vulnerados.

El gobernador Samuel García, acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, prometió luchar para erradicar toda forma de discriminación.

"No sólo Nuevo León, México no va a resolver la seguridad, ni el Covid, ni la educación, si no sanamos las heridas profundas que tenemos como país, así que bienvenida la unión, bienvenido el diálogo y bienvenidas las voces de todos, y de una vez por todas dejemos la división, el encono porque hay mucho que trabajar y nada de tiempo que perder", señaló.

En el evento se presentó la artesanía conocida como "Un Ojo de Dios", que representa la forma en como está construido el cosmos.