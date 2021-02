Insiste Secretaría de Salud que vacunas de Spine Clinic son falsas

Luego de que el dueño de Spine Clinic, Carlos Villarreal, asegurará a través de INFO7 que las vacunas que tenía en su clínica son auténticas y que no las estaba comercializando, le Secretaría de Salud insistió que encontraron diversas irregularidades que dan a entender que son falsas

Nuevo León.- La dependencia estatal reiteró que cuentan con testimonios de algunos vecinos de la colonia Las Misiones, en Santiago, que aseguran haber acudido a esa clínica de San Nicolás a aplicarse las vacunas, por las que pagaron 11 mil 100 pesos.

"Hay ciertas cosas que no concuerdan, primero el frasco es diferente, el frasco tiene una forma diferente, el código que tiene el frasco es diferente, tiene números y no letras y números como tiene las vacunas que utilizamos nosotros, y una vigencia, una fecha de caducidad hasta el año 2024 y no hay una vacuna que tenga varios años de vigencia, sobre todo una vacuna como esta aprobada de uso de emergencia", aseguró Manuel de la O, secretario de Salud.

La autoridad señaló que las declaraciones que hizo el dueño de la clínica es una postura para defenderse ante el delito que cometió.

"Yo creo que es la postura de él para defenderse de las cuestiones legales que va a ser acusado, obviamente él cometió un delito, el tener en su clínica vacunas que no sabemos qué sea, si es agua, si es suero fisiológico, si es alguna sustancia dañina".

Informaron que hasta el momento las personas que presuntamente se aplicaron esta vacuna no han presentado problemas en su salud, pero que sí están preocupados.

"Están muy preocupados porque no saben que les pusieron, ellos piensan que les pusieron agua y pues que los robaron, esperemos que concluya la investigación para saber qué fue lo que les pusieron".

La investigación del caso y análisis de las vacunas aseguraron sigue en curso y a cargo de la Fiscalía General de la República.