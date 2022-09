Insiste INE en exigir cubrebocas; viola ley local

Trabajadoras del centro de atención del INE, en García, niegan la entrada a quienes acuden a realizar un trámite sin portar cubrebocas

Por: Fernando González

septiembre, 28, 2022 08:18

A pesar de la instrucción presidencial de que los propios estados tendrían autonomía para definir sus políticas Covid, el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue violentando la determinación de Nuevo León de que ya no es obligatorio el uso del cubrebocas, pues lo sigue exigiendo e incluso incurre en discriminación al negar un documento oficial a la población civil que acude a tramitarlo sin mascarilla.

Cabe precisar que del 24 de abril el cubrebocas dejó de ser obligatorio en el estado, pero a pesar de esto el INE insiste en exigir a los ciudadanos su uso para realizar cualquier trámite en sus centros de atención, violentando la ley respectiva.

Esto lo comprobó INFO7 al acudir al módulo del municipio de García, donde no se permitió el ingreso a un reportero que se hizo pasar por usuario.

Los ciudadanos que acuden al INE son recibidos con letreros en las puertas principales, los cuales indican que el uso es obligatorio y muestran la ilustración de dos personas, un hombre y una mujer usándolo, además de que no se permite la entrada a niños, otra restricción que fue implementada en diversos lugares por considerar a los menores como un grupo vulnerable.

A manera de experimento, se intentó ingresar a un módulo como si se tratara de realizar un trámite ordinario, pero el individuo iba sin cubrebocas y esta fue la reacción de la mujer que atendía en la puerta a los usuarios: "¿El cubrebocas es necesario?", preguntó el reportero, a lo que la empleada contestó: "Sí".

Ante esto, INFO7 cuestionó: "¿Por qué?", y la respuesta fue: "No nos han restringido el uso del cubrebocas, aquí, de hecho, si tú vas a una institución médica, no te atienden, si no llevas cubrebocas, aquí no nos han quitado esto, como tenemos mucha gente, entra mucha gente y es muy pequeña el área... entonces lo prohíben el entrar... o sea, sí puedes entrar si traes cubrebocas".